Германия бесплатно передаст Чехии 15 современных танков Германия бесплатно передаст Чехии 15 танков Leopard 2A4

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Германия на безвозмездной основе передаст Чехии 15 танков Leopard 2A4 взамен тяжёлой техники, которую Прага поставила на Украину, передаёт «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Прага вела соответствующие переговоры с Берлином, страна рассчитывала получить «какую-то среднюю версию» танков между Leopard-1 и Leopard-2.

Германия на протяжении долгого времени была нашим ключевым экономическим партнёром. Однако такого партнёрства не было в оборонной сфере, и мы хотим изменить это не только в вопросе танков, но и в вопросе двустороннего сотрудничества в целом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжёлая военная техника может прибыть в Чехию уже в этом году. Агентство также пишет, что Прага обсудит с Берлином покупку более современных моделей танков — Leopard 2A7 в количество 50 единиц.

Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза поддержали идею создания центра европейских военных инноваций. Такое решение было принято в рамках первой оборонной стратегии организации под названием «Стратегический компас ЕС».