Германии предсказали «позорный» запуск «Северного-потока — 2» Чешский экономист Кованда предсказал ФРГ «позорный» запуск «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне, написал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье, опубликованной газетой Lidovky.

Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — отметил он.

По словам экономиста, немецкие политики пытаются обвинить Россию, начавшую спецоперацию на Украине, в резком росте цен в энергетической сфере. Однако данная ситуация сложилась из-за провала продвигаемой ими энергетической политики под названием «энергопереход», которая усугубила зависимость ФРГ от российского газа, подчеркнул он.

Ранее журналист Николаус Блом призвал власти Германии запустить газопровод «Северный поток — 2», поскольку отказ от него не играет на руку Берлину. При этом он выразил мнение, что такой шаг «расстроит планы Путина».