Генсек НАТО сообщил о планах поставки беспилотников Украине Столтенберг: группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников

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Йенс Столтенберг

Группа государств — членов НАТО решила поставить миллион беспилотных летательных аппаратов Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. При этом он не уточнил, кто именно вошел в это объединение и в какие сроки предполагается передать Киеву такое количество аппаратов.

Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине, — сказал Столтенберг.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука: оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов уточнил, что у российской армии также есть подобные беспилотники и их аналоги, но пока что в меньшем количестве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. По мнению лидера страны, дроны показали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море, также благодаря применению БПЛА армии удалось «реально изменить» ситуацию в Черном море. Отражение штурмов на земле — это тоже во многом именно работа беспилотников, подчеркнул Зеленский.