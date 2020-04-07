Генпрокурор Украины: Зеленский не ставил задачи посадить Порошенко

https://static.news.ru/photo/bb61342e-78cb-11ea-8d00-fa163e074e61_660.jpg Ирина Венедиктова Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что при назначении её на должность президент Владимир Зеленский не требовал посадить экс-главу государства Петра Порошенко.

По её словам, при подписании представления на должность Зеленский не ставил никаких условий.

«Наведи порядок». Всё. Это единственное, что проговаривалось, — сказала Венедиктова в интервью «Украинской правде».

Она также добавила, что не станет делать никаких политических заявлений и «хайпов на уголовных процессах». Венедиктова подчеркнула, что намерена работать исключительно в границах, очерченных законодательством о прокуратуре и Уголовным кодексом.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская оппозиция обвинила Зеленского в сговоре с Порошенко. В частности, один из депутатов Рады заявил, что команда действующего президента пообещала прекратить все уголовные дела в отношении экс-главы государства, если его партия «Европейская солидарность» поддержит скандальную земельную реформу.