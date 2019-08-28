https://static.news.ru/photo/67958530-c9bb-11e9-94e3-fa163e074e61_660.jpg Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева Фото: РИА Новости

Изменение меры пресечения для руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35». Об этом в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

Изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского, — заявила Сарган.

Кажуть, Вишинський відмовлявся від ймовірного обміну на політичних в’язнів Кремля.

Але. Сьогодні в судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинському відбулася в рамках підготовки до обміну «35 на 35» і за згодою самого Вишинського. pic.twitter.com/gvoIuODtvG — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 28 августа 2019 г.

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.