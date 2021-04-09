Генерал ВСУ назвал регионы Украины, по которым может «ударить» Россия

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Россия в случае военного конфликта с Украиной заинтересуется в первую очередь Одессой, Николаевым, Мариуполем, Мелитополем, Запорожьем и Харьковом, считает генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, эти субъекты имеют значение для РФ, так как там развита инфраструктура аэродромов для высадки самолётов и вертолётов.

По другому сценарию, уверен Кривонос, Кремль «отвлечёт силы Украины в Донбассе» для «нанесения удара» по оголённым участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну [Украину], которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать, — рассказал генерал ВСУ в эфире «24 телеканала».

В РФ неоднократно подчеркивали, что Москва не намерена проявлять агрессию в отношении других стран. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США, Украина и другие американские партнёры продолжат внимательно наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе. США «чётко дали понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать её к ответственности», заявила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалин Портер.