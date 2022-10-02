FT: падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках

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Финансовые колебания государственного долга Великобритании вызвали шок на мировых рынках и привели к резким скачкам стоимости американских и европейских облигаций, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что такая реакция мировых рынков стала результатом вмешательства британского регулятора, который объявил об экстренной покупке облигаций, чтобы остановить падение фунта стерлингов. Экономисты заявили, что на этой неделе падение акций на лондонской бирже было весьма значительным.

Рынки облигаций всегда сильно коррелированы, но на этой неделе мы определенно видели, как хвост виляет собакой. Движение в золотых ценных бумагах было столь значительным, что оно имело разрушительные последствия для всех рынков, — рассказал изданию представитель инвестиционной компании Nomura Asset Management Дики Ходжес.

Инвесторы, по словам эксперта, опасаются, что другие страны мира последуют за Великобританией и начнут снижать налоги в попытке улучшить экономическую ситуацию.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики».