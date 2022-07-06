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ФСБ задержала организаторов покушения на главу херсонского УСИН

В Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые пытались взорвать машину главы регионального Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщает ТАСС. Во время признательных показаний Сереженько заявил, что он вместе с напарником действовал по указу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю сказал, что пришло задание: нужно взорвать, — рассказал Сереженько.

По его словам, он вместе с Пронько планировал взорвать авто Соболева с помощью «направленной мины зеленого цвета чуть выпуклой формы». Сереженько уточнил, что установил СВУ под деревом на выезде со двора. Покушение на Соболева было совершено 18 июня. После инцидента он попал в больницу.

В Херсоне сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом, а также введена бивалютная система, местные жители могут пользоваться рублем и гривной. Работает сотовая связь и запущены российские телеканалы.

В конце мая покушение также было совершено на жизнь мэра Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика. По версии следствия, 22 мая глава города получил ранение вследствие взрыва в подъезде своего дома. Взрывчатка была заложена в электрическом щитке.