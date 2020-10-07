ФРГ: отчёт ОЗХО доказывает, что Навального отравили «Новичком»

https://static.news.ru/photo/208c6684-08aa-11eb-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcwonline/facebook.com

Министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер прокомментировал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению политика Алексея Навального. По его словам, отчёт ОЗХО доказывает выводы немецких специалистов об использовании боевого отравляющего вещества «Новичок».

По его словам, решающим в докладе является термин «группа веществ „Новичок“». Он отметил, что формулировка является технической и отсылает к веществам, которые уже были внесены в список запрещённых.

Это публично не известное боевое вещество, которое со стороны ОЗХО до сего момента не было включено в список. Это, тем не менее, говорит о безусловном доказательстве того, что нападение было осуществлено с применением нервно-паралитического вещества, аналогичного [веществам] из группы «Новичок», — передаёт РИА Новости.

Ранее в Организации по запрещению химического оружияя заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.