Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/64ef94f0-01c4-11eb-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что немецкие власти должны допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным.

Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе, — отметил политик в интервью газете «Коммерсант».

Он предположил, что к отравлению могут быть причастны люди, которые не поддерживают действующего президента РФ Владимира Путина.

Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России, — подчеркнул Камбон.

Сенатор добавил, что у Навального много врагов, которые могли бы отдать подобные распоряжения. А российские власти заинтересованы в том, чтобы провести открытое расследование.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как писал NEWS.ru, Навальный подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его во время лечения в клинике Charité.