Французский сенат отверг план правительства по выходу из режима изоляции

https://static.news.ru/photo/7cab77bc-8e33-11ea-ab37-fa163e074e61_660.jpg Сенат Франции Фото: Sénat/facebook.com

Парламент Франции рассмотрел стратегию кабмина по выходу страны из режима самоизоляции. Нижняя палата (Национальное собрание) одобрила правительственную инициативу. Однако верхняя палата (сенат) отвергла предложения кабинета министров.

Как передаёт «Интерфакс», против инициативы кабмина проголосовали 89 сенаторов, поддержал стратегию 81 законодатель. Значительная часть оппозиционных парламентариев отказались участвовать в заседании.

Ранее глава правительства Франции Эдуар Филипп заявил в сенате, что государство больше не может позволить себе находиться в режиме строгой изоляции. Премьер-министр признал важность введённых мер против распространения COVID-19, однако отметил, что дальнейшее сохранение ограничений грозит серьёзными проблемами в социальном и экономическом планах.

По последним данным, во Франции зафиксировано около 167 тысяч случаев COVID-19. Количество погибших к 4 мая превысило 25 тысяч, сообщал NEWS.ru.