Французский политик заявил о «фантомном» выступлении Зеленского в США Французский политик Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед «фантомным» конгрессом

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в США выступал перед «фантомным» конгрессом, который не имеет ничего общего с политической действительностью в стране. Такое мнение француз высказал в эфире своего YouTube-канала. Он также отметил, что в Штатах намечаются споры по вопросу дальнейшей поддержки Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря с визитом посетил Вашингтон, где провел переговоры с американским главой Джо Байденом и выступил перед конгрессом страны. По мнению Филиппо, украинский лидер ведет свою политику при поддержке американских «ястребов» и блока НАТО

Француз также обратил внимание на то, что в палате представителей слушать Зеленского пришли только 82 из 213 представителей Республиканской партии. Кроме того, некоторые республиканцы не стали аплодировать речи украинского лидера, а один из представителей партии Кевин Маккарти и вовсе заключил, что Штаты «не должны предоставлять Украине карт-бланш».

Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются, — добавил Филиппо.

Он также сослался на данные телекомпании CNN, согласно которым та часть граждан США, которая считает, что Украину нужно поддерживать так долго, как это возможно, с июля 2022 года уменьшилась на 10 процентных пунктов.

Ранее Филиппо предположил, что президента Украины Владимира Зеленского не обрадует новость о том, что большое число французов выступают за мирные переговоры с Россией. По его словам, 70% французов хотят видеть завершение конфликта путем проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Француз также заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. Вашингтону и Киеву нужен международный конфликт для преумножения собственной славы, а также для уничтожения европейских стран, отметил он.