Пётр Павлевский Пётр Павлевский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

По словам Кестеля, Павленский приехал во Францию и просит убежища, но при этом ведёт себя «как подонок». Политик предложил отправить художника обратно в Россию, чтобы он попробовал повторить свой поступок в отношении президента Владимира Путина. Слова депутата приводятся в Twitter телеканала LCP.

Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.

Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что свои поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях