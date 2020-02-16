https://static.news.ru/photo/b673273a-50d3-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павлевский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

По словам Кестеля, Павленский приехал во Францию и просит убежища, но при этом ведёт себя «как подонок». Политик предложил отправить художника обратно в Россию, чтобы он попробовал повторить свой поступок в отношении президента Владимира Путина. Слова депутата приводятся в Twitter телеканала LCP.

Piotr Pavlenski "Qu'on foute ce mec dehors ! Il est rÃ©fugiÃ© politique, il se comporte comme un salopard. S'il y a une 1Ã¨re chose Ã faire c'est de le mettre dans un avion direction la Russie et il verra avec Mr Poutine s'il peut faire ce genre de connerie" tranche @BQuestel . #CVR pic.twitter.com/q2C2dLJibz — LCP (@LCP) February 14, 2020

Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.

Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что свои поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.