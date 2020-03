Как сообщает SCMP News на своей странице в Twitter, шоколатье создал пасхальные яйца в форме коронавируса. Кондитерское изделие в форме шара выполнено из белого шоколада и раскрашено в чёрный цвет, сверху украшено кусочками миндаля красного цвета.

A baker in France has created coronavirus-themed Easter eggs, hoping to bring positivity to people as Covid-19 hits the country pic.twitter.com/wJXkqwX23G