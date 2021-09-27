Французский «Макдоналдс» начал продавать водопроводную воду вместо Evian

В ресторанах «Макдоналдс» во Франции прекратили продажу воды в бутылках Evian и Badoit. Вместо этого в заведениях теперь можно купить только водопроводную воду по €1,7 (около 150 рублей) за 0,25 литра. В компании объяснили это заботой об экологии, передаёт Figaro.

О решении отказаться от бутилированной воды в стране компания сообщала ещё весной в рамках борьбы с пластиковыми бутылками, чтобы сократить количество отходов. При этом вместо минеральной воды в заведениях теперь предлагают воду из-под крана, которая прошла несколько степеней фильтрации.

Расчёты не радуют. Вода от «Макдоналдс»: €7 за литр, вода из водопровода Парижа: €0,003 за литр, — написал в Twitter отвечающий за водоснабжение замглавы французской столицы Дан Лер.

Представитель французской Национальной ассоциации потребителей и пользователей Франсуа Карлье отметил, что, вероятнее всего, действия компании не нарушают закон. Однако он считает такое решение оскорбительным, пишет Huffingtonpost.

При этом в «Макдоналдсе» заявили, что для очищения воды требуются инвестиции. Кроме того, воду такого же качества используют повара в ресторанах, 90% из них довольны.

Ранее председатель российского Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что сделать воду действительно безвредной для покупателей поможет законодательный запрет разливать её в пластиковые бутылки. Специалист отметил, что пластик не является безопасной упаковкой для питьевой воды, поскольку такая тара выделяет вредные вещества, особенно при нагревании.