Во Франции рассказали о «взрывном» росте цен на энергоносители Депутат Национального собрания Франции Лоро рассказала о «взрывном» росте цен на энергоносители

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Париж, Франция

Антироссийские санкции сильно ограничивают самих французов из-за «взрывного» роста цен на энергоносители, написала депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро в письме на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше. Парламентарий отметила, что стране приходится покупать сланцевый газ у США по «запредельным» ценам, которые существенно выше стоимости российского СПГ. Она отметила, что во Франции была остановлена работа 32 из 56 АЭС, из-за чего страна впервые за 42 года стала импортером электроэнергии, пишет Lenta.ru.

Вводя санкции в отношении России, санкции вводятся также и против французов, которые сталкиваются с ними ежедневно, в частности со взрывным ростом цен на энергоносители, — написала Лоро.

Депутат отметила, что некоторые европейские страны были освобождены от эмбарго российской нефти в силу географической изоляции — речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии. Она обратилась к Панье-Рюнаше с вопросом — почему Франция не стремится защитить собственные экономические интересы и отменить эмбарго, «чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса».

В итальянских СМИ ранее сообщили, что Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор неясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила специалист.