Нам всем хорошо памятны героические репортажи наших парижских корреспондентов, когда они с риском получить полицейской дубинкой по камере шли непосредственно в рядах самих «желтых жилетов». Сюжеты о новой форме французских бунтов, изначально спровоцированных повышением налогов, а потом и просто «протестом против всего плохого», были в наших новостях чем-то вроде постоянной заставки. И вдруг тишина...

А ведь как раз в эти дни вся страна вина и сыра буквально встала на дыбы. И всего-то президент Макрон предложил как-то дисциплинировать запутанную пенсионную систему, повысить средний пенсионный возраст на два года, но увеличить гарантированную минимальную пенсию до тысячи евро. О такой цифре мечтал весь киевский майдан, но потомкам галлов это не пришлось по вкусу.

Бастуют все. Дальнобойщики перекрывают фурами дороги, заправщики уходят на длительные перекуры. Поезда останавливаются. Аэропорты блокированы. Сорваны обычные рождественские вояжи. В ловушке туристы из многих стран. Но нашим телеканалам всё это уже не интересно. С чего бы? Лежащее на поверхности объяснение: не хотят подавать дурной пример населению. Если , как прежде, ежедневно рассказывать россиянам, также переживающим переходный пенсионный период, как на такие новации властей реагируют граждане демократического государства, то невольно можно-де спровоцировать нежелательную реакцию. В соцсетях отвязные либералы и так с удовольствием подкалывают аудиторию, намекая на «традиционное рабское русское сознание», и выставляя французов в качестве примера реакции народа с собственным достоинством. Вот, мол, в стране с высоким уровнем жизни властям спуску не дают, а у нас поволновались слегка и смирились. Вон, рейтинг партии власти, одобрившей реформу соцобеспечения, опять пошел вверх.

Эммануэль Макрон Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всё так. Но по—моему, молчанию нашего ТВ есть и иное, скорее, геополитическое объяснение. Эммануэль Макрон времён начала выступлений «желтых жилетов», и Макрон сейчас — для Москвы , как говорили в Одессе, — две большие разницы. Тогда он был молодым выскочкой, принадлежащим к жесткому либеральному лагерю, протеже семейства Ротшильдов. Но с тех пор он превратился в самого близкого Кремлю западного политика, который открыто дерзает возражать Америке и говорит об умершем мозге НАТО. Против его политики США вводят санкции, как бы ставя его на одну доску с Владимиром Путиным. Оба политика начинают регулярно встречаться и консультироваться. Макрон обещает побывать 9 мая на параде Победы на Красной площади.

А потому нет смыла его пропагандистски «мочить». Не тот нынче геополитический расклад. А потому французские бунты уже не в фаворе у наших телевизионщиков. И корреспонденты не совершают больше подвигов на парижских улицах с разбитыми витринами и сожженными авто. Политика такое дело... А наше ТВ — её чуткий барометр.