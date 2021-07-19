Французская полиция ликвидировала мужчину, обезглавившего подростка

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Полиция Франции застрелила местного жителя, который подозревается в убийстве 13-летнего подростка. Об этом сообщает издание Le Telegramme.

Инцидент произошёл в Марселе. Обезглавленное тело обнаружили в ночь на 19 июля в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Сотрудники правоохранительных органов нашли хозяина квартиры в Арле. Подозреваемый пытался скрыться и был застрелен.

По данным полиции, у мужчины имелись проблемы с психикой. В квартире убитого находились предметы сатанинского культа.

Ранее сообщалось, что в посёлке Зональная Станция Томского района был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Одни части расчленённого тела находились на лестничной площадке жилого дома, другие — в мусорном баке вблизи строения.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве — 63-летнего мужчину. Он уже дал признательные показания. Ведомство пока не раскрывает подробности происшествия.