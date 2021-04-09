Франция потребовала от РФ деэскалировать ситуацию в Донбассе

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Российским властям следует без промедления принять меры для деэскалации ситуации на юго-востоке Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он сообщил, что провёл телефонные переговоры со своими коллегами с Украины и из Германии Дмитрием Кулебой и Хайко Маасом, а также государственным секретарём США Энотни Блинкеном. Дипломат сказал собеседникам, что Париж озабочен в связи с перемещением российских войск вблизи украинской границы и в Крыму.

Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации. Я подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах. В этом контексте Франция напоминает, что она не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма Россией, — подчеркнул он в коммюнике, размещённом на сайте французского МИД.

Он призвал Москву как можно скорее разъяснить передвижение своих войск через прозрачные структуры, в частности, через ОБСЕ.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.