Украина рискует не досчитаться боеприпасов из-за конфликта Франции и ФРГ Politico: между ФРГ и Францией возник конфликт из-за автомобилей с ДВС и ядерной энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия и Франция столкнулись с серьезными разногласиями по вопросам запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетике, пишет Politico. Как утверждают авторы публикации, Берлин и Париж рискуют не договориться по украинскому вопросу из-за конфликта интересов.

Politico уточняет, что 24 марта в Брюсселе пройдет официальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос конкурентоспособности блока и поддержки Украины боеприпасами. По мнению авторов, из-за конфликта Франции и Германии саммит может быть сорван.

Я сторонник постоянного франко-германского компромисса, но также и правды во франко-германских отношениях. Когда у нас возникают разногласия, мы их не скрываем, мы работаем над их преодолением, — утверждает глава Минтранса Франции Клеман Бон.

Ранее Евросоюз принял решение о приостановке продаж автомобилей и фургонов, загрязняющих окружающую среду, к 2035 году. В последний момент власти ФРГ и некоторые другие государства заблокировали решение ЕС, требуя для себя исключение из правил, поскольку это может сказаться на автомобильной промышленности Германии.

Франция в свою очередь раскритиковала поступок Германии. Париж добивается включения атомной энергетики в список чистых технологий Евросоюза. Это спровоцировало негативную реакцию уже в самой ФРГ.

Ранее депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги заявил, что новое соглашение Берлина и Парижа о взаимных поставках энергоносителей является несправедливым и невыгодным. Депутат пояснил, что с 10 октября 2020 года Франция ежедневно поставляет в Германию газ в объемах от 31 до 100 ГВтч в сутки. При этом она вынуждена продавать Германии газ, который она ранее купила по «очень высокой» цене у США, а также покупать у Германии электроэнергию из ископаемого топлива, особенно угля, что идет вразрез с зелеными обязательствами, взятыми на себя правительством. При этом не было никаких подробностей относительно экономических и финансовых условий этого соглашения, в частности относительно цены продажи газа в Германию. Танги потребовал сделать этот «беспрецедентный энергетический договор» максимально прозрачным.