Франция и ФРГ готовят санкции против силовиков РФ за отравление Навального

https://static.news.ru/photo/e12ef9d2-08b0-11eb-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением политика Алексея Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Париж и Берлин планируют предложить своим партнёрам в ЕС ввести санкции в течение текущей недели, в преддверии встречи министров иностранных дел стран Евросоюза 12 октября, передаёт Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов.

Предложения будут нацелены на персоны, которые в силу своей официальной роли считаются ответственными за это преступление и за нарушение международных правовых норм, а также на учреждения, которые вовлечены в программу [разработки вещества из семейства] «Новичок», — отметили в агентстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.