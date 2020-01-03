https://static.news.ru/photo/6f00bf86-2efd-11ea-bccf-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Германии и Китая Хайко Маасом и Ван И.

Представитель Парижа заявил, что его страна обеспокоена происходящим в районе Персидского залива. По его словам, Франция полностью согласна с Берлином и выступает за деэскалацию и соблюдение Венского соглашения, передаёт официальный сайт МИДа республики.

Я также смог отметить согласованность между Францией и Китаем в укреплении наших совместных усилий для того, чтобы избежать роста напряжённости, — добавил Ле Дриан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке по обучению специалистов для армии республики из-за напряжённой обстановки в регионе после авиаударов США.

Накануне Вооружённые силы Швеции также на время прекратили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания. О решении Стокгольма сообщила официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан.

Она отметила, что персонал миссии хорошо подготовлен, а участие в такой деятельности всегда подразумевает риск. Однако Сваан признала, что в настоящий момент работу военных инструкторов решено прекратить, так как в регионе «очень напряжённо».