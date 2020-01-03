Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Германии и Китая Хайко Маасом и Ван И.
Представитель Парижа заявил, что его страна обеспокоена происходящим в районе Персидского залива. По его словам, Франция полностью согласна с Берлином и выступает за деэскалацию и соблюдение Венского соглашения,
Я также смог отметить согласованность между Францией и Китаем в укреплении наших совместных усилий для того, чтобы избежать роста напряжённости, — добавил Ле Дриан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке по обучению специалистов для армии республики из-за напряжённой обстановки в регионе после авиаударов США.
Накануне Вооружённые силы Швеции также на время прекратили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания. О решении Стокгольма сообщила официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан.
Она отметила, что персонал миссии хорошо подготовлен, а участие в такой деятельности всегда подразумевает риск. Однако Сваан признала, что в настоящий момент работу военных инструкторов решено прекратить, так как в регионе «очень напряжённо».
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