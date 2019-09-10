Фотограф Ян Доброносов опубликовал в социальной сети фото бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко. На снимке видно, что она закинула ноги на стол, а рядом находятся пачка сигарет и одноразовый стаканчик.
Перерыв. Надя не депутат! Сегодня она посетитель, — добавил комментарий к посту фотограф.
Ранее News.ru писал, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко официально встала на учёт по безработице в центре занятости. Савченко объяснила свой поступок шагом «простого гражданина». Она добавила, что попробует пройти медкомиссию, но её здоровье «сильно пострадало в тюрьме».