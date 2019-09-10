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Терминал сжиженного природного газа (СПГ), строящийся у побережья Хорватии на острове Крк, может усилить независимость Европы от поставок голубого топлива из РФ. Возведение объекта продолжается около десяти лет и лоббировалось Соединёнными Штатами Америки.

Вместимость хранилища составит около 2,6 млрд «кубов», что соответствует годовому объёму потребностей республики в данном виде углеводородов. Сооружение собираются запустить в январе 2021 года, пишет агентство Bloomberg. Загреб, реализуя проект,...