https://static.news.ru/photo/5a1b874c-d348-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко официально встала на учёт по безработице в центре занятости. Савченко объяснила свой поступок шагом «простого гражданина».

Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус — безработный человек, гражданин Украины. Я ищу работу, — цитирует экс-нардепа NewsOne.

Савченко добавила, что попробует пройти медкомиссию, но её здоровье «сильно пострадало в тюрьме». Она уверена, что любой работодатель захочет «иметь у себя на работе Надежду Савченко». Из пожеланий к работе у бывшего депутата — как можно меньше контактов с людьми, лучше пусть это будет физический труд.

Это то, что я хочу для души, — пояснила Савченко.

Ранее News.ru сообщал, что экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, а также обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, обвинила жителей Украины в выборе авторитаризма, а не демократии.