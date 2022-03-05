Финляндия заявила о негативном эффекте антироссийских санкций

Введённые Западом новые санкции в отношении России в целом негативно сказываются на работе экспортных компаний в Финляндии. Об этом сообщило издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны. Подобного мнения придерживается большинство фирм страны.

По данным опроса, о негативном влиянии антироссийских санкций заявили 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них работают с Россией напрямую, для 22% этот рынок является главным.

39% респондентов уверены. что происходящее значительно повлияет на их будущее. Ещё 30% полагают, что это окажет влияние «в какой-то степени». 22,5% полагают, что влияние будет незначительным.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

Ранее стало известно, что в РФ прекращают свою операционную деятельность Visa и MasterCard.