https://static.news.ru/photo/3b4c9f42-d616-11e9-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Саули Ниинистё Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что разрушения российской экономики в результате санкций не произошло и не случится в ближайшем будущем. Таким образом, политик не поддержал призывы своего украинского коллеги Владимира Зеленского сохранять рестрикции до достижения мира на Украине.

Ниинистё подчеркнул, что живым примером возможности достижения согласия между Москвой и Киевом является обмен пленными, о котором смогли договориться президенты России Владимир Путин и Владимир Зеленский. Он призвал отказаться от мышления категориями «чёрное» и «белое», так как это приведёт к поражению.

Политик отметил, что международному сообществу необходимо быть настойчивым. По его словам, Европа должна вернуться к мирному процессу, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России. Об этом он заявил в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».