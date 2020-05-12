Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/f8150340-9465-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Российским туристам, которые не смогли поехать в Финляндию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, бесплатно продлевать шенген не будут. В случае окончания срока действия визы в петербургском генконсульстве Финляндии посоветовали получить новую.

Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем, — сообщили «Фонтанке» в дипмиссии.

В настоящее время консульство не принимает заявления на выдачу шенгенских виз.

Как писал NEWS.ru, в Еврокомиссии рассказали, когда могут быть открыты границы Европейского союза. Это произойдёт только после отказа от карантинных мер внутри ЕС. Въезд на территорию союза может быть разрешён 15 июня, говорится на сайте ЕК. Сохранение ограничений на внешних границах позволяет снизить риски распространения COVID-19 из-за поездок в Евросоюз.

В то же время Финляндия и Чехия приготовились открыть границы уже в мае. Ослабление противокоронавирусных режимов началось во многих странах Евросоюза. Тем не менее, по прогнозу французского президента Эммануэля Макрона, транспортные ограничения внутри Шенгенской зоны сохранятся как минимум до осени.