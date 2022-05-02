Финляндия собралась отменить ремонт Сайменского канала из-за санкций Финляндия намерилась отменить ремонт Сайменского канала, большая часть которого принадлежит России

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Власти Финляндии планируют отменить ремонт Сайменского канала, большая часть которого принадлежит России, пишет Helsingin Sanomat. По информации издания, окончательное решение ещё не принято. Министерская рабочая группа по планированию должна обсудить этот проект в ближайшее время.

Реконструкция канала, предусматривающая расширение шлюзов и повышение уровня воды в канале, могла бы обойтись в €95 млн. Отказавшись от ремонта, Финляндия поспособствует реализации программы правительства в части жёсткой экономии.

Издание отмечает, что отказ от планов по ремонту канала связан с санкциями, введёнными с обеих сторон в связи с военной операцией на Украине, что, вероятно, приведёт к значительно меньшему использованию канала в ближайшие годы.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963–1968 годах. Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км. Финляндия арендует 19,6 км российской части канала (от шлюза «Брусничное») и прилегающую территорию.

В конце апреля первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Россия может пересмотреть договор об аренде Сайменского канала в случае вступления Финляндии в НАТО.

Финская компания Fennovoima ранее сообщила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации на Украине и задержек в реализации проекта.