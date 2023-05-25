Финансист назвал страны ЕС, которые могут выйти из еврозоны в 2023 году Финансист Разуваев: Испания и Италия могут выйти из еврозоны в 2023 году

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Испания и Италия могут выйти из еврозоны в 2023 году, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, на это указывает то, что Рим возвращается к национальной валюте, лире, и переводят суверенный долг в нее.

Если какая-нибудь крупная экономика еврозоны — Испания или Италия, решат выйти из еврозоны, вернуться к лире и испанской песете, то еврозоне «кирдык». И непонятно, что будет в Европе, в частности в Германии, — сказал Разуваев.

Продолжая разговор о потенциальном выходе Италии из еврозоны, финансист указал на то, что при таком сценарии наступит дефолт, поскольку лира — другая валюта платежа и сначала он будет слабой. Разуваев считает, что в этом случае пострадает европейский банковский сектор и пострадают кредиторы Рима — немецкие банки.

Перевод суверенных и корпоративных долгов в песету испанскую или в лиру — это дефолт [этих стран], так как вместо нормальной валюты евро ты получишь какие-то непонятные деньги, и банки от этого прифигеют. Дефолт в России в 1998-м немецкие банки пережили. А Италию не вынесут, — заявил аналитик.

Ранее Разуваев заявил, что Германию ждет крах, если кто-то решит покинуть еврозону. По его словам, ФРГ имеет то, что имеет после взрывов на «Северных потоках» и санкций против России», а именно риск потери 1-2% ВВП и рецессии.