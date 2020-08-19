Евросоюз выделит белорусскому народу ещё €53 млн

https://static.news.ru/photo/b1596558-e227-11ea-ad67-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Дополнительные €53 млн будут выделены Евросоюзом в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена, — сообщила она.

По её словам, европейская помощь Белоруссии будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили перед зданием Еврокомиссии акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники призвали глав европейских государств и правительств ввести санкции против администрации Лукашенко.