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Европа

Евросоюз выделит белорусскому народу ещё €53 млн

17:11, 19 августа 2020
Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Дополнительные €53 млн будут выделены Евросоюзом в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена, — сообщила она.

По её словам, европейская помощь Белоруссии будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили перед зданием Еврокомиссии акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники призвали глав европейских государств и правительств ввести санкции против администрации Лукашенко.

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