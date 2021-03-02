DPA назвало имена руководителей ведомств РФ, которые попали под санкции

https://static.news.ru/photo/4b628cdc-7b5d-11eb-ba02-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: kremlin.ru

В санкционный список Евросоюза, который в ближайшее время будет принят из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, вошли руководители четырёх российских ведомств. Об этом журналистам сообщили дипломатические источники в Брюсселе.

Ограничительные меры Евросоюза затронут генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашинкова и командующего Росгвардией Виктор Золотов, сообщает агентство DPA.

Ранее стало известно, что соответствующий документ уже был одобрен в письменной форме, «в самом скором времени» текст правового акта будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза.

Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.

Как сообщал NEWS.ru, антироссийские санкции, которые намерены ввести власти США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с аналогичными санкциями со стороны Евросоюза. Отмечается, что ограничительные меры, которые планируют ввести в Белом доме, могут затронуть 10 российских чиновников.