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Евросоюз рассказал о главной задаче на ближайшие полгода

18:01, 18 января 2021
Фото: Unsplash

В ближайшие полгода Евросоюз ставит своей целью переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению после кризиса, который был вызван борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Основной задачей португальского президентства будет переход от кризисного управления к устойчивому восстановлению, — заявил Шефчович.

С 1 января на ближайшие полгода председательство в Совете стран ЕС перешло к Португалии, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие плана по восстановлению экономики после пандемии и бюджета Евросоюза не терпит отлагательств. По его словам, вопросы верховенства права можно решить и позже.

Летом 2020 года входящие в Евросоюз страны одобрили компромиссный вариант бюджета до 2027 года. Его объём составил более €1 трлн, а также создали фонд восстановления экономики на €750 млрд. Этот план поддержали Польша и Венгрия, но в середине ноября они решили его заблокировать.

Экономика Евросоюза впала в самый серьёзный кризис с начала времён Второй мировой войны из-за коронавирусных ограничений. Она начала восстанавливаться после снятия ограничений, но вторая волна инфекции приостановила этот процесс. Сейчас утверждение финплана до 2027 года тормозится.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз намерен заявить о чрезмерном «господстве доллара» на мировых рынках. Эта тема будет поднята за несколько дней до намеченной на 20 января инаугурации президента США Джо Байдена. Еврокомиссия планирует принять проект 19 января.

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