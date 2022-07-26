Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Евросоюз продлил срок действия санкций в отношении России на шесть месяцев — до 31 января 2023 года. Данное решение было принято из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте Совета ЕС.

Сегодня Совет принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года ограничительные меры, направленные против определенных секторов экономики Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов призвал не переоценивать санкции против РФ. По его словам, введенные недавно новые ограничения «не тянут» на полноценный седьмой пакет. Они отражают нервозность ЕС и отсутствие четкой перспективы относительно дальнейших шагов по сдерживанию России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций и будет развивать свою экономику самостоятельно. Он подчеркнул, что Москва впредь будет опираться на надежных партнеров, а не на тех, кто сам создает препятствия, доказывая свою «недоговороспособность».