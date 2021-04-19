Евросоюз призвал Москву отвести войска от украинской границы

https://static.news.ru/photo/6d082da0-a0e8-11eb-93a1-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Евросоюзе считают ситуацию на российской-украинской границе опасной и призывают Москву отвести войска. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной, — цитирует его ТАСС.

Боррель добавил, что в отношениях между ЕС и Россией продолжает нарастать напряжённость.

Украинские и западные политики в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

Как сообщалось ранее, командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев заявил о том, что военные не видят признаков подготовки России к наступлению. По его словам, стягивание сил к границе представляет обычную демонстрацию силы.

Главком ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в свою очередь, призвал органы госвласти и местного самоуправления не сеять панику из-за действий РФ. Он заявил, что Москва может это использовать в своих интересах.