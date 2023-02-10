Евросоюз пообещал еще сильнее давить на Россию санкциями ЕС заявил о стремлении усилить санкционное давление на Россию

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Главы государств и правительств Евросоюза будут стремиться усилить санкционное давление на Россию с целью окончания специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита сообщества в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

Евросоюз будет поддерживать и стремиться, консультируясь с международными партнерами, к дальнейшему усилению коллективного давления на Россию <...>. Евросоюз готов продолжать усиливать свои ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами. Меры против обхода [санкций] будут усилены, — говорится в документе.

Там также подчеркивается, что ЕС продолжит оказывать Украине «непоколебимую» поддержку на протяжении всего времени, которое потребуется. Участники саммита пообещали расширять финансовую и военную помощь Киеву, запустить программу лечения и реабилитации раненых украинских военных для их реинтеграции в мирную жизнь.

В заявлении отмечается, что с начала конфликта страны Евросоюза направили на помощь Украине суммарно 67 млрд евро, из которых 12 млрд были потрачены на вооружение.

Ранее представители комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента высказали мнение о том, что Евросоюз мог бы заменить порядка 20% импорта российского газа собственным биометаном. Позиция комитета будет рассмотрена в марте на пленарной сессии ЕП. Если идея будет одобрена, представители парламента смогут начать переговоры с Советом ЕС по соответствующему регулированию.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над 10-м пакетом санкций.