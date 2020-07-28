Европа

Евросоюз подготовил ответные меры на закон о нацбезопасности Гонконга

21:47, 28 июля 2020
Фото: pixabay.com

Совет Европейского Союза утвердил выводы о законе о национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня. В ЕС подготовили пакет ответных мер.

Ответ объединения будет включать вопросы миграции, экспорт оборудования и технологий для использования в Гонконге, а также поддержку гражданского общества, передаёт РИА Новости. Евросоюз будет ограничивать доставку технологий и оборудования на эту территорию, когда будет основание считать, что эти товары будут использоваться для репрессий и слежки.

Совет выражает серьезную озабоченность в связи с законом о защите национальной безопасности Гонконга <...> В выводах подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга по принципу «одна страна, две системы» и его солидарность с народом Гонконга, а также содержится согласованный пакет ответных мер в различных областях, — подчеркивается в заявлении ЕС.

Все меры будут реализовываться на уровне ЕС или государств-членов в рамках соответствующих компетенций. Таким образом союз хочет выразить политическую поддержку Гонконгу и его населению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о подписании указа, который отменяет экономические преференции для Гонконга. На пресс-конференции глава Белого дома отметил, что документ стал продолжением политики введения серьёзных пошлин в отношении КНР. Трамп добавил, что отношение Вашингтона к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю, — «никаких специальных привилегий».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях