Евросоюз подготовил ответные меры на закон о нацбезопасности Гонконга

Совет Европейского Союза утвердил выводы о законе о национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня. В ЕС подготовили пакет ответных мер.
Ответ объединения будет включать вопросы миграции, экспорт оборудования и технологий для использования в Гонконге, а также поддержку гражданского общества,
Совет выражает серьезную озабоченность в связи с законом о защите национальной безопасности Гонконга <...> В выводах подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга по принципу «одна страна, две системы» и его солидарность с народом Гонконга, а также содержится согласованный пакет ответных мер в различных областях, — подчеркивается в заявлении ЕС.
Все меры будут реализовываться на уровне ЕС или государств-членов в рамках соответствующих компетенций. Таким образом союз хочет выразить политическую поддержку Гонконгу и его населению.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп
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