Евросоюз подготовил ответные меры на закон о нацбезопасности Гонконга

https://static.news.ru/photo/20217f4c-d103-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Совет Европейского Союза утвердил выводы о законе о национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня. В ЕС подготовили пакет ответных мер.

Ответ объединения будет включать вопросы миграции, экспорт оборудования и технологий для использования в Гонконге, а также поддержку гражданского общества, передаёт РИА Новости. Евросоюз будет ограничивать доставку технологий и оборудования на эту территорию, когда будет основание считать, что эти товары будут использоваться для репрессий и слежки.

Совет выражает серьезную озабоченность в связи с законом о защите национальной безопасности Гонконга <...> В выводах подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга по принципу «одна страна, две системы» и его солидарность с народом Гонконга, а также содержится согласованный пакет ответных мер в различных областях, — подчеркивается в заявлении ЕС.

Все меры будут реализовываться на уровне ЕС или государств-членов в рамках соответствующих компетенций. Таким образом союз хочет выразить политическую поддержку Гонконгу и его населению.