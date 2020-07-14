Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

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Доля населения, проживающего в крайней нищете, в РФ составляет менее 1%. Эту цифру озвучил на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников отметил, что главная задача правительства — добиться двукратного снижения уровня бедности в стране. В 2018 году за чертой национальной бедности — с доходами ниже прожиточного минимума оставалось 12,6% населения,...