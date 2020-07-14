Экономика

Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

02:26, 15 июля 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, который отменяет экономические преференции для Гонконга. На пресс-конференции глава Белого дома отметил, что документ стал продолжением политики введения серьёзных пошлин в отношении КНР.

Отношение [США] к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю — никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий, — цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер добавил, что его указ последовал после решения Пекина ограничить автономию Гонконга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение КНР принять закон о национальной безопасности и ограничить автономию Гонконга привело к заморозке действия соглашений об экстрадиции ряда западных стран со специальным административным районом. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует о формировании антикитайской коалиции и отвечает цели США выдвинуть полноформатные обвинения против Китая.

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