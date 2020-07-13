Решение КНР принять закон о национальной безопасности и ограничить автономию Гонконга привело к тому, что ряд западных стран объявил о заморозке действия соглашений об экстрадиции со специальным административным районом. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует о формировании антикитайской коалиции и отвечает цели США выдвинуть полноформатные обвинения против Китая. Однако пересмотр соглашений с Гонконгом вряд ли будет носить массовый характер: большинство европейских государств не готово отказаться от экономического сотрудничества с Пекином по политическим мотивам.

В понедельник 13 июля член Европарламента от партии Зелёных Рейнхард Бютикофер призвал правительство Германии пересмотреть соглашение об экстрадиции с Гонконгом. По словам политика, Берлин подписывал его со специальным административным районом, а не с Китаем, поскольку не доверяет правовой системе КНР. Власти Германии пока никак не прокомментировали призыв, однако в Канаде и Австралии уже заявили о приостановке действия подобных соглашений. Новая Зеландия также озвучила планы пересмотреть широкий круг двусторонних договоров, включая документ, предусматривающий возможность экстрадиции по запросу Гонконга.

Всего специальный административный район имел соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Великобританию. При этом в список не входили материковый Китай, Макао и Тайвань. Новый закон о национальной безопасности КНР, вступивший в силу 30 июня, вызвал сомнения в прозрачности и честности судебного процесса в случае, если подсудимый будет обвинён в одном из четырёх преступлений, прописанных в законе. К ним относятся сепаратизм, подрыв государственности, террористическая деятельность и вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью подрыва нацбезопасности. Высшая мера наказания за указанные действия — пожизненное заключение. Также закон предполагает возможность создания властями КНР специальных структур на территории Гонконга для предотвращения угроз национальной безопасности.

Willie Siawillie Siau/Global Look Press

Положения нового закона были подвергнуты резкой критике со стороны западных стран, поскольку, по их мнению, они нарушают принцип «одна страна, две системы». Он предусматривал высокую автономию бывшей британской колонии от материкового Китая в период до 2047 года и предоставлял жителям Гонконга широкий набор прав и свобод.

Профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что несмотря на решение ряда стран приостановить действия соглашений об экстрадиции, эта тенденция не приобретёт массовый характер.

Помимо Австралии и Новой Зеландии, которая в последнее время выступает против КНР, скорее всего антикитайскую позицию займёт Германия. Однозначно присоединятся основные союзники США, возможно некоторые европейские страны. В целом же тенденция вряд ли получит широкое распространение. Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Как пояснил Маслов, Китай поддерживает «мощные и позитивные» отношения с Европой в формате «17+1» (созданное в 2012 году объединение стран Восточной и Центральной Европы с КНР, нацеленное на развитие инвестиционного сотрудничества. — NEWS.ru) В такой ситуации, по словам эксперта, маловероятно, что европейские страны, имеющие соглашение об экстрадиции с Гонконгом, пойдут на его пересмотр. Этот шаг может послужить причиной потери инвестиций со стороны КНР.

При этом востоковед рассматривает события вокруг Гонконга как повод для формирования антикитайской коалиции во главе с США.

Сейчас формируется довольно устойчивая антикитайская коалиция, и как всякая коалиция она должна иметь какой-то повод. США хотят в конечном счёте подвести гонконгские события к выдвижению полноформатных обвинений против Пекина и Коммунистической партии Китая и, возможно, довести дело до Гаагского трибунала, о чём уже неоднократно говорилось. Я полагаю, вопрос по экстрадиции — первый шаг к такому событию, — сказал эксперт.

Маслов выразил уверенность в том, что Китай сможет довести до конца свою инициативу о создании специальных структур в Гонконге, и действия западных стран не смогут оказать на это решение какое-либо влияние.