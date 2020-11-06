Евросоюз озвучил условия использования вакцин от COVID-19 из третьих стран

https://static.news.ru/photo/4dcfc750-2027-11eb-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Hiltmair/imagebroker.com/Global look Press

Европейская комиссия назвала условия, при которых государства-члены ЕС могут получить доступ к вакцинам стран третьего мира для собственного использования.

По данным Еврокомиссии, такое возможно только в экстренных случаях и на ограниченный срок.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи в настоящее время уже проходит пострегистрационные испытания, а для препарата «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» они начнутся в ближайшее время. Кроме того, на очереди регистрация третьей вакцины, которая создана специалистами центра имени Чумакова.