Евросоюз осудил предложение Польши о потолке цен на российскую нефть FT: идея Польши снизить потолок цен на нефть из России может разрушить единство Евросоюза

Фото: shutterstock

Идея Польши о снижении потолка цен на нефть из России в два раза способна разрушить единство Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высказывание анонимного европейского дипломата. Издание отмечает, что в настоящее время единого мнения относительно уровня лимита цен на российское сырье в ЕС нет.

Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве, — заявил собеседник издания, комментируя предложение Варшавы.

FT отмечает, что к настоящее время члены Евросоюза продолжают вести дискуссии относительно потолка цен на нефть из России. По мнению собеседника издания, данный вопрос должен быть решен до пятого декабря.

Ранее предполагалось, что предел стоимости утвердят в пятницу, 25 ноября, однако Варшава и страны Балтии заявили, что сейчас Москва продает нефть со скидкой и цена ниже обсуждаемых $65 за баррель, поэтому Польша выдвинула требование ввести дополнительные санкции, установить «потолок цены» на топливо ниже рыночной и ввести механизм пересмотра предельной стоимости. В результате, по данным агентства Bloomberg, переговоры зашли в тупик. Принятие лимита цен требует согласия всех членов ЕС.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).