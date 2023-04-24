Евросоюз не смог определиться с новыми санкциями против России Боррель заявил, что Евросоюз пока не согласовал новые санкции против Москвы

Фото: CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

Евросоюз на текущий момент не готов представить 11-й пакет санкций против России и не уверен, стоит ли включать в ограничительный списки компанию Ростатом, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По прибытии в Люксембург для встречи с главами МИД ЕС, европейский чиновник подчеркнул, что Евросоюз еще не находится в стадии завершения новых санкций против России, дискуссии по этому вопрос продолжаются, указал он.

Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение, — сказал он.

Bloomberg ранее сообщил, что в новые ограничительные меры ЕС против Москвы коснутся запрета на транзит широкого перечня товаров через территорию РФ. Ожидается, что в пакет санкций включат около 30 новых позиций, а также введут дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций.

Газета Financial Times ранее сообщила о том, что США представили в Европе список товаров двойного назначения, которые РФ, по утверждению Вашингтона, пытается приобрести в обход принятых в отношении нее санкций. По данным издания, американский представитель посетил четыре европейские страны, чтобы продемонстрировать, как Москва пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.