Евросоюз назвал сложными переговоры с Венгрией о помощи Украине ЕС заявил, что пока не может уговорить Венгрию одобрить помощь Украине

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Виктор Орбан

Лидеры стран-членов Европейского союза и европейских институтов пока не могут уговорить Венгрию на одобрение помощи Киеву в размере €50 млрд, заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС. Кроме того, он назвал сложными переговоры о выделении средств Киеву на экстренном саммите ЕС 1 февраля.

Переговоры ведутся интенсивно, но мы все еще не достигли соглашения. Мы видели какое-то движение со стороны Венгрии, но переговоры остаются сложными по Украине, — сказал чиновник.

Ранее министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза в вопросе выделения Украине пакета помощи. Таким образом он прокомментировал статью FT о планах ЕС саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето на помощь Киеву. Министр подчеркнул, что Будапешт не связывает помощь Украине с доступом к фондам Евросоюза и не позволяет другим поступать так же.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного пути, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса, подчеркнул он.