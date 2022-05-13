Евросоюз нашёл способ согласовать шестой пакет санкций против России Bloomberg: Евросоюз готов отложить эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии

Несколько стран — членов Евросоюза предложили отложить эмбарго на российскую нефть из-за сопротивления Венгрии, сообщает Bloomberg. Таким образом Европа сможет ввести остальные рестрикции из шестого пакета антироссийских санкций, однако некоторые дипломаты обеспокоены, что решение о временном переносе эмбарго может быть воспринято как слабость.

По словам представителей ЕС, страны не хотят отказываться от возможности принять полный пакет санкций и планируют договориться на встрече в Брюсселе 16 мая. Отмечается, что идея о поэтапном отказе от российской нефти, которая претит Венгрии, завоёвывает поддержку представителей других стран. Европа надеется убедить Будапешт, который считает, что отказ от российской нефти нанесёт слишком сильный удар по экономике страны.

Ранее Еврокомиссия предложила Венгрии компенсацию в случае, если она согласится на введение эмбарго. Будапешт сможет получить деньги в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которую планируют разработать на следующей неделе. О неготовности отказать от поставок энергоресурсов из России также заявляли в Болгарии, Словакии и Чехии.