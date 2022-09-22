Евросоюз намерен ограничить экспорт гражданских технологий в Россию ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт гражданских технологий в Россию

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Европейская комиссия в Брюсселе

Евросоюз рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий в рамках новых антироссийских санкций, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, которые приводит ТАСС, также планируется ввести новые санкции против юридических и физических лиц.

Мы намерены рассмотреть санкции против юридических и физических лиц, а также ввести дополнительные ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии, поскольку российская экономика переходит в режим мобилизации, — заявил Мамер.

Он уточнил, что подробности решения станут известны после обсуждения этих вопросов со странами-членами ЕС. Кроме того, ЕС продолжит дискуссию относительно возможного введения потолка цен на российскую нефть, так как эту идею должны поддержать большинство членов Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международному сообществу следует ввести новые санкции против России в связи с объявлением в стране частичной мобилизации, а также готовящимися в ДНР и ЛНР референдумами. По ее словам, действующие ограничения доказали свою эффективность: в частности, российская экономика, в том числе ВПК, испытывает «большие трудности» в связи с отсутствием поставок из ЕС полупроводников, а российская промышленность, по мнению фон дер Ляйен, «развалилась».