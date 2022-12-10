Европейский Совет согласовал пакет помощи Украине на 2023 год ЕС согласовал выделение Украине кредитной поддержки на €18 миллиардов

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Совет Европейского союза согласовал новый пакет военной помощи Киеву на €18 миллиардов, сообщается на сайте ЕС. Уточняется, что средства будут выделены в качестве кредита и будут иметь десятилетний льготный период.

Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере €18 миллиардов, — говорится в сообщении Совета.

9 декабря США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.