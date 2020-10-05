Послы ряда стран Евросоюза отзываются из Белоруссии для консультаций

https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, что послы ряда стран Европейского союза отзываются из Белоруссии для консультаций.

Он отметил, что такое решение приняли в том числе в Варшаве. Дипломат поблагодарил другие страны ЕС за «недвусмысленное выражение солидарности» с Польшей и Литвой.

Поддержка белорусов и их усилий по демократизации страны остаётся для нас приоритетной задачей. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь, — написал он в Twitter.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что все попытки «заклеймить» любую страну Евросоюза будут встречены прямым ответом.

2/2 to democratize the country remains a priority to us. We need communication channels open to stand by those who fight for an independent, sovereign and democratic Belarus. All attempts to stigmatize any EU MS state will be met with a straightforward, reciprocal response. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

Накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что посла республики в Белоруссии отзывают для консультаций.

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

Также МИД страны направил Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Затем в ведомстве объяснили, что предложения являются обязательными к исполнению.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих, писал NEWS.ru.