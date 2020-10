Послы ряда стран Евросоюза отзываются из Белоруссии для консультаций

Он отметил, что такое решение приняли в том числе в Варшаве. Дипломат поблагодарил другие страны ЕС за «недвусмысленное выражение солидарности» с Польшей и Литвой.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что все попытки «заклеймить» любую страну Евросоюза будут встречены прямым ответом.

2/2 to democratize the country remains a priority to us. We need communication channels open to stand by those who fight for an independent, sovereign and democratic Belarus. All attempts to stigmatize any EU MS state will be met with a straightforward, reciprocal response.