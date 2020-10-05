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Европа

Послы ряда стран Евросоюза отзываются из Белоруссии для консультаций

23:04, 05 октября 2020
Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, что послы ряда стран Европейского союза отзываются из Белоруссии для консультаций.

Он отметил, что такое решение приняли в том числе в Варшаве. Дипломат поблагодарил другие страны ЕС за «недвусмысленное выражение солидарности» с Польшей и Литвой.

Поддержка белорусов и их усилий по демократизации страны остаётся для нас приоритетной задачей. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь, — написал он в Twitter.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что все попытки «заклеймить» любую страну Евросоюза будут встречены прямым ответом.

Накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что посла республики в Белоруссии отзывают для консультаций.

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

Также МИД страны направил Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Затем в ведомстве объяснили, что предложения являются обязательными к исполнению.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих, писал NEWS.ru.

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