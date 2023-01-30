Ряд стран ЕС потребовал ограничить поставки дешевого зерна с Украины

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Фермеры ближайших к Украине европейских стран заявили, что рост объема поставок сельхозпродукции с Украины доставляет проблемы производителям в сельскохозяйственном секторе, они не могут продать свое зерно из-за переполненности складов, говорится на сайте Совета Европы. Соответствующий доклад составили представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик, представляющий позицию вышеуказанных стран по этому вопросу, призвал Еврокомиссию помочь оптимизировать транзит в страны Западной Европы и Африки, поскольку склады соседних с Украиной стран переполнены зерном.

От имени этих стран я представил проблемы, с которыми сталкиваются аграрии в соседних с Украиной странах, проблемы со сбытом зерна, которое должно было направляться в страны Западной Европы, в страны Африки. <...> [Европейские фермеры] не могут продать свое зерно из-за того, что заполнены склады, — сказал польский министр.

Глава Минсельхоза Турции Вахит Киришч ранее рассказал, что из портов Украины в беднейшие страны доставляется небольшая часть продовольствия в рамках зерновой сделки. Всего вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна, и лишь 5,4% из этого объема направлено нуждающимся государствам, отметил министр.