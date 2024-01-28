Европе объяснили риски, связанные с поставками газа из США Bloomberg: зависимость от американского газа опасна для Европы

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Растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения президента США Джо Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж, сообщает Bloomberg. В агентстве отметили, что на долю Соединенных Штатов уже приходится около половины импорта СПГ в Европу.

Bloomberg утверждает, что Европа, которая долгое время активно закупала российский природный газ, за два года не смогла избавиться от зависимости, а лишь сменила источник. Сократив поставки из РФ, она стала закупать ресурсы у США, и эта тенденция очень опасна, считают авторы.

Так, еще до решения Байдена быстро растущая зависимость Европы от американского СПГ могла заставить Брюссель задуматься. За короткий промежуток времени, отмечает Bloomberg, США взяли на себя значительную долю газоснабжения Европы, которая в настоящий момент составляет около половины всего импорта газа в европейские страны. Ожидается, что этот показатель будет расти и дальше.

Решение Европы обменять российский газ на американский СПГ вместо более жесткого перехода на возобновляемые источники энергии означает, что ее энергетическая безопасность остается зависимой от факторов, находящихся далеко за пределами ее контроля, таких как сезон ураганов в Атлантике или политические интриги в Вашингтоне, — говорится в материале.

26 января Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон назвал решение отвратительным провалом, который расширяет возможности России и ставит Европу в зависимое от российского экспорта положение.