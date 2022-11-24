Европарламент одобрил пакет поддержки Украины Европарламент одобрил пакет поддержки Украины на сумму до €18 млрд в 2023 году

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европарламент одобрил пакет поддержки для Украины от Евросоюза на 2023 год, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своем Twitter. Сумма помощи составит до €18 млрд.

В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил €18 млрд для Украины, — написала она.

Метсола заверила, что поддержка Киева со стороны ЕС только усиливается.

Ранее сообщалось, что Лондон направил Киеву 7 млн фунтов стерлингов ($8,2 млн) для приобретения 850 генераторов и 5 млн фунтов ($5,8 млн) для обеспечения безопасности гражданской атомной отрасли. Кроме того, Британия посредством Европейского банка реконструкции и развития предоставила Украине кредитные гарантии на $50 млн для энергетической компании «Укрэнерго».

Тем временем в США нашли повод отказаться от поддержки Украины. Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины. Она считает, что в администрации Байдена знают о хищении средств со стороны коррупционеров из Киева.