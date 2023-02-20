Европа заподозрила соседей России в обходе санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза увеличили экспорт в соседние с Россией государства, но рекордно сократили товарооборот с РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на февральский доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В банке связали этот тренд с вовлечением соседних с Россией стран в схемы обхода санкций против нее. Между тем Евросоюз еще не определил способ наказания для третьих стран, задействованных в обходе санкций.

По данным ЕБРР, экспорт стран Евросоюза в мае — июле прошлого года в сравнении с 2017–2019 годами сократился на 56% в направлении России и на 39% — в направлении Белоруссии. Экспорт в Киргизию при этом вырос на 84%, в Армению — на 72%, в Таджикистан — на 21%, в Грузию — на 19%, в Казахстан — на 14%. В ЕБРР заподозрили Россию в нежелательных для западных стран связях с соседними государствами.

Как отметила заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина, импорт из «недружественных» стран в России замещается импортом из Китая, наблюдается и рост торговли с рядом соседних стран, прежде всего Центральной Азии. Такие страны, как Армения, Грузия и Киргизия, существенно нарастили импорт в Россию электромашин и оборудования, а также запчастей к транспортным средствам. В то же время, по ее мнению, страны Центральной Азии не будут способствовать расширению параллельного импорта, так как это может навлечь вторичные санкции.

Другие эксперты отмечают, что компаниям еврозоны часто сложно отказаться от потребителей из России и они будут искать способы выхода на российский рынок. По их словам, введенные в конце прошлого года наказания за обход санкций предусматривают штраф в размере от 5% общего мирового оборота юридического лица за год, предшествующий решению о штрафе, однако Брюссель еще не решил, как заставить третьи страны опасаться вовлечения в схемы обхода антироссийских санкций.

Ранее эксперты The Economist заявили, что Россия обходит экономические санкции «в промышленных масштабах». Как отмечает издание, крупные западные компании отказались от торговли, отгрузки и страховки нефти, однако продажей начали заниматься «таинственные новички», многие из которых никогда не были связаны с этой отраслью.